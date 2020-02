Ein Leben als Ikone ist in mehrfacher Hinsicht belastend. Die vielen Interviewanfragen, was man zu diesem oder jenem denkt. Die Werbeindustrie, die einem ständig mit beknackten Ideen für tolle Kampagnen kommt, dabei ist man im Leben noch nie bei Obi gewesen. Kein Keramiktöpferkurs, ohne auf dem Weg dahin, währenddessen und auf dem Weg nach Hause fotografiert zu werden. Schrecklich. Madonnas Arzt hat ihr geraten, sie solle nach jeder Show einen Tag pausieren, weshalb mehrere Shows in London ausfallen müssen. In Paris sind im März 14 Auftritte geplant und Madonna sagt, sie schaffe auch zwei Auftritte hintereinander und brauche erst dann Ruhe. Der ewig getriebene Arbeitnehmer, wie er leibt und lebt! Dabei hat eine Studie doch eben erst belegt, dass drei Viertel der Werktätigen gesundheitliche Probleme wegen zu hoher Arbeitsbelastung erleiden. Ein Lösungsansatz: Jobsharing. Warum nicht mal einen Tag nach Paris, und morgen schreibt Madonna die Glosse? cod