Susanne Hennig-Wellsow (r., Die Linke) hat Thomas Kemmerich (l., FDP), dem neuen Thüringer Ministerpräsident, die Blumen vor die Füße geworfen und wendet sich ab. Foto: dpa/Martin Schutt

Bei der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten hat am Mittwoch Kemmerich überraschend gewonnen. Er setzte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Ramelow von der Linken durch.

Die Reaktionen

Die Linke hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neun Ministerpräsidenten in Thüringen als »Dammbruch« kritisiert. Gemeinsam mit den Stimmen der AfD hätten CDU und FDP die Wiederwahl Bodo Ramelows zum Regierungschef verhindert, erklärte Parteichef Bernd Riexinger am Mittwoch in Berlin »FDP und CDU werden damit zum Steigbügelhalter der rechtsextremen AfD.«

Was jetzt folgen werde, sei unklar, sagte Riexinger. »Der gewählte Kandidat hat weder eine Koalition noch ein Regierungsprogramm oder eine Regierung. Die Zeichen stehen auf Neuwahl.« Der Linken-Chef sprach von einem »bitteren Tag für die Demokratie«.

Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach in den Zeitungen des Redaktionnetzwerks Deutschland von einem »Dammbruch sondergleichen«. Er forderte Kemmerich zum sofortigen Rücktritt auf. »Wer sich mit den Stimmen der Höcke-Partei zum Regierungschef wählen lässt, darf nicht lange Ministerpräsident bleiben«, sagte der Linken-Politiker dem RND.

Die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss twitterte kurz nach der Wahl: »FDP und CDU sind heute einen Pakt mit Faschisten der Höcke-AfD eingegangen.«

Martina Renner

Juso-Chef Kevin Kühnert hat CDU und FDP vorgeworfen, bei der überraschenden Ministerpräsidentenwahl einen Tabubruch begangen zu haben. Der AfD »zu echter Macht verholfen zu haben«, werde für immer mit diesen Parteien verbunden sein, schrieb der SPD-Vize am Mittwoch auf Twitter. »Die Masken sind gefallen.« Nun sei Wachsamkeit das Gebot der Stunde.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Wahl als »historischen Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte« bezeichnet. Dies gelte »nicht nur für Thüringen, sondern für ganz Deutschland«, erklärte er am Mittwoch in Berlin. Die FDP habe sich von der AfD, die mit ihrem Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke »einen waschechten Faschisten in den eigenen Reihen hat, an die Macht wählen«. Die CDU spiele ihrerseits »das gefährliche Spiel ohne Skrupel einfach mit«, erklärte Klingbeil.

Die Landes-SPD den Liberalen eine »Missachtung des Wählerwillens« vorgeworfen. Er sei »geschockt, dass die FDP sich hergibt, Spielchen mit der AfD zu machen«, sagte der bisherige Landesinnenminister Georg Maier (SPD). Die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten entspreche nicht dem Votum der Wähler. »Das ist ein Dammbruch in Deutschland und der Tiefpunkt liberaler Politik. Dass sich Liberale für so etwas hergeben, ist unvorstellbar«, sagte der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Matthias Hey.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht in der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten hingegen einen großen Erfolg für den Kandidaten seiner Partei. Kubicki sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: »Es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre (Bodo) Ramelow nicht verlockend.«

Kubicki sagte weiter: »Jetzt geht es darum, eine vernünftige Politik für Thüringen voranzutreiben. Daran sollten alle demokratischen Kräfte des Landtages mitwirken.« Offenbar mit Blick auf die Wahl Kemmerichs auch durch die AfD sagte der FDP-Politiker: »Was die Verfassung vorsieht, sollte nicht diskreditiert werden.«

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat das Vorgehen ihres Parteifreundes Thomas Kemmerich dagegen scharf kritisiert. Die Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann twitterte am Mittwoch: »Ich schätze Thomas Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie (Björn) Höcke (AfD) wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel und unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale.«

Als erstes Mitglied der Bundesregierung hat die Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, Dorothee Bär, dem neuen thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) zur Wahl gratuliert. »Herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas Kemmerich!«, schrieb die CSU-Politikerin am Mittwoch bei Twitter. Kemmerich hatte sich zuvor bei der Abstimmung am Mittwoch im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt. Agenturen/nd