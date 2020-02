Kurz vor der Oscar-Verleihung ist der syrische Regisseur Feras Fayyad mit seiner deutschen Ko-Produktion »The Cave« in Hollywood gefeiert worden. Der Dokumentarfilm begleitet ein Team von Ärztinnen in Syrien, die in einem unterirdischen Krankenhaus unermüdlich Kriegsopfer behandeln und gegen systemischen Sexismus ankämpfen. »The Cave« ist eine von fünf Oscar-nominierten Dokus. Die Teams stellten in der Nacht zum Mittwoch bei der Filmakademie ihre Werke vor.

