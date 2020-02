Mehrere hundert Bürger haben sich seit Januar über die Unterlagen des US-Elektroautobauers Tesla zur Genehmigung der geplanten Fabrik in Brandenburg informiert. In Grünheide (Kreis Oder-Spree), wo die Fabrik von Tesla entstehen soll, kamen nach Angaben von Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) innerhalb von vier Wochen rund 230 Bürger zur Einsichtnahme der Akten ins Rathaus. »Es ist angenommen worden.«

Der US-amerikanische Elektroauto-Hersteller will in der Hauptstadtregion eine neue Fabrik aufbauen. Der Name: »Gigafactory«.

Auch in der von Grünheide benachbarten Stadt Erkner gab es ein großes Interesse der Bürger an den Plänen des Automobilkonzerns. Nach Angaben von Spre...