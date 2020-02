Und da flattert wieder das Papierchen über das Tischchen. Niemand schaut sich an. Geld wechselt den Besitzer. Diesmal waren es 83 Bücher, deren Rückgabetermin ich überzogen hatte; obwohl man ja nur maximal 50 überhaupt ausleihen darf, seltsam. Dafür musste ich dann auch noch mal 1500 Euro Gebühr bezahlen. Und noch mal 100 Euro, weil ich die Summe nicht passend hatte.

Was will er mit so vielen Büchern?, so werden Sie sich sicher fragen. Sie wollen doch wissen, was die Damen und Herren und *innen von der Zeitung schon wieder so treiben. Sonst würden Sie diese nicht lesen. Sie spionieren mich quasi aus. Das ist pervers. Aber irgendwie muss ich ja, siehe oben, Geld verdienen. Sie nutzen mich aus und fühlen sich dabei noch gebildet, informiert, am Puls der Zeit.

Den sollen Sie kriegen. Es ist, also: mir, einem Ihrer liebsten Info-Sklaven, gegenwärtig ein besonderes Anliegen, auf meine noch immer besonders sinnlose Beziehung zur Institution Un...