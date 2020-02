Antisemitismusbeauftragter der Regierung will Umgang mit solchen Vorfällen in Lehrerausbildung integrieren

Die zeigt: Es hilft nicht gegen Faschisten, sich still und unauffällig zu verhalten. Es hilft, mit Haltung und Mut die Orte zu verteidigen, die der demokratischen Bildung verpflichtet sind.

Es ist kein Wunder, dass die AfD gerade hier versucht, sich breitzumachen und mit provokanten Auftritten Mitarbeiter*innen einzuschüchtern oder zu verunsichern. Diese Inszenierungen werden als Videoaufzeichnung zigfach in die rechten Kanäle gespült und sollen zeigen, mit welchen Tabubrüchen man die demokratische Gesellschaft in die Enge treiben kann.

NS-Gedenkstätten mit der Erinnerung an Millionen Opfer von Verbrechen, die im Namen deutscher Allmachts-, Vernichtungs- und Herrschaftsideologie begangen wurden, sind Rechtsextremen nicht ohne Grund ein Dorn im Auge. Jede kritische Geschichtsbetrachtung steht ihrem Ziel im Weg, deutschen Nationalismus zu rehabilitieren, das angeblich heroische nationale Selbstbild wieder in Kraft zu setzen und die rassistischen und antisemitischen Verbrechen der Nazis zu leugnen.

