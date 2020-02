Zur Erinnerung: Trinh Xuan Thanh, der aus Angst vor politisch motivierter Verfolgung in Vietnam in Deutschland Asyl beantragt hatte, wurde im Sommer 2017 im Berliner Tiergarten durch den vietnamesischen Geheimdienst gekidnappt. Drei Tage später besuchte Vietnams Innenminister To Lam seinen damaligen slowakischen Amtskollegen Robert Kalinak von der bis heute regierenden SMER-Partei in Bratislava zu einem sehr kurzfristig angesetzten fünfzigminütigen Arbeitsbesuch. Nach Überzeugung des Berliner Kammergerichtes hatte das Treffen den einzigen Zweck, das Entführungsopfer und die Entführer aus dem Schengenraum zu bringen. Das soll mit einer slowakischen Regierungsmaschine geschehen sein, die die Slowakei Vietnam für den Flug nach Moskau geliehen hatte. Neben zwei vietnamesischen Vizegeheimdienstchefs und mehreren Männern, die mutmaßlich in Berlin an der Entführung beteiligt waren, saß auch ein Mann namens Trung Vien Luu an Bord. Er konnte la...