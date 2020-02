Turgut Gambar möchte die Menschen in Aserbaidschan politisieren. Foto: privat

Jeans und Pulli hat er gegen Anzug, Hemd und Krawatte getauscht, die Wangen sind etwas penibler rasiert als sonst, das schelmische Grinsen ist jedoch unverändert. Und wenn man Turgut Gambar nach seiner Tätigkeit fragt, so kommt es wie aus der Pistole geschossen: Nein, an seiner Haltung habe sich nichts geändert, er sei Aktivist und kein Politiker.

Am 9. Februar wird in Aserbaidschan ein neues Parlament gewählt. Vorgezogene Wahlen sind es, nachdem Präsident Ilham Aliyev das Parlament aufgelöst hatte. Und Turgut Gambar? Der tingelt jetzt von Haus zu Haus in seinem Bezirk und redet mit den Nachbarn, verteilt Flugblätter. Denn streng genommen ist er jetzt kein Aktivist mehr. Er ist Kandidat.

Aber eben einer, der die aserbaidschanischen Gefängnisse von innen kennt, einer der weiß, mit welcher Härte die Polizei vorgeht, wenn man aufbegehrt gegen die Führung oder Kritik übt, einer, der das Gefühl kennt, aus einer Menschenmenge abgeführt und in ...