Im Mai 1968 nahm der Saxofonist Peter Brötzmann gemeinsam mit seinem Octet im Bremer Club »Lila Eule« das auch heute noch äußerst fordernde und in einem guten Sinne anstrengende Album »Machine Gun« auf. Brötzmann blies rasend schnelle, abgehackte Läufe, alle anderen machten Krach. Intensitätsmusik, die mit jedem Ton nichts als die Konfrontation von Hörerin und Hörer im Sinn hatte. Die ideale Wirkung des Albums hat der Jazz-Gitarrist Attila Zoller auf den Punkt gebracht: »Ich kann mir das nicht anhören. Ich will alles anzünden und kurz und klein hauen, wenn ich Brötzmann eine Weile zugehört habe. Das ist Musik, die dich buchstäblich auflädt mit Hass.« Humor hatte die Musik allerdings auch, das wird manchmal vergessen - weil Brachialität und schlechte Laune in der Kunst einen mitunter ja auch sehr heiter stimmen können.

In der »Lila Eule« hatte etwa zur...