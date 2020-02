Eines beherrscht Björn Höcke: Symbolik. Kenner der »Vorgelschiss«-Ära werden bei dem Foto von Höckes Glückwunsch für den FDP-Mann Thomas Kemmerich an ein anderes Foto gedacht haben: Hindenburg und Hitler. Zwei Bilder, eine Pose: Faschisten greifen dreist-devot nach der Macht. Wer Höcke ungezwungen unter seinesgleichen reden hört, fühlt sich an Goebbels erinnert. Muss er so was üben? Er hat es wohl einfach im Blut. Im astrein deutschen Blut natürlich. nd

Fotos: AKG, dpa/Bodo Schackow