Sie ist unvorstellbar heiß, blendend hell, Millionen Kilometer von der Erde entfernt und doch unabdingbare Grundlage für alles Leben auf unserem Planeten. Die Sonne ist das Zentrum und das Kraftwerk unseres Planetensystems - und dennoch längst nicht in allen Facetten verstanden. Am 10. Februar soll vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida der »Solar Orbiter« starten. Die knapp 1,5 Milliarden Euro teure Mission soll neue Einblicke in das Geschehen auf dem rund 150 Millionen Kilometer entfernten Stern ermöglichen. Das Gemeinschaftsprojekt der US-Raumfahrtbehörde Nasa und dem europäischen Pendant Esa hat zehn wissenschaftliche Instrumente an Bord und soll aus dem European Space Operations ...