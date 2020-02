Der Schuldenreport 2020 von Misereor und erlassjahr.de hat die Verschuldung von 154 Ländern untersucht. 124 dieser Staaten sind demnach kritisch verschuldet, darunter Sri Lanka, Mosambik und die Mongolei. Das heißt: Es besteht die Gefahr einer Überschuldung, weil einer, mehrere oder alle fünf Schuldenindikatoren im kritischen Bereich sind. Bei den Indikatoren handelt es sich um die öffentlichen Schulden, die Auslandsschulden sowie den Schuldendienst in Relation zur Wirtschaftsleistung, zu den Staatseinnahmen und den Exporteinnahmen. Leicht kritisch ist beispielsweise eine öffentliche Verschuldung von 50 bis 75 Prozent der Wirtschaftsleistung, sehr kritisch ab über 100 Prozent. Verschlechtert hat sich die Situation seit 2014 in über 60 Prozent der kritisch verschuldeten Länder. 19 Staaten haben die Zahlungen an ihre ausländischen Gläubiger ganz oder teilweise eingestellt. Foto: Schuldenreport 2020

Das Entwicklungsbündnis erlassjahr.de warnt seit einigen Jahren davor, dass sich die Schuldensituation vieler Schwellen- und Entwicklungsländer zu einer neuen globalen Schuldenkrise auszuwachsen droht. Schon jetzt leiden Menschen insbesondere in Ländern wie Südsudan, Simbabwe, Sri Lanka, Mosambik und auch Venezuela unter den Folgen der Überschuldung. Inzwischen hat sich nach dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auch die Weltbank mit ihrer Studie unter dem Titel »Global Waves of Debt« (Globale Schuldenwellen) in diesen Chor eingereiht.

Die Weltbank hat kürzlich gewarnt, dass sich weltweit eine neue Schuldenwelle aufbaut. Ist die Politik in Washington und Berlin mittlerweile hellhörig geworden?

Ja. Ob in Washington oder in Berlin: Die Politik ist deutlich wacher geworden als vor einem Jahr. Damals hatten wir des Öfteren den Eindruck, dass wir gegen Wände predigen. Mit der Weltbankstudie, aber auch in informellen Gespräche, d...