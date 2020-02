Unter Druck: Christian Lindner Foto: Martin Schutt/dpa

Als Reaktion auf die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, Thomas Kemmerich, war Christian Lindner unter Druck geraten und hatte die Vertrauensfrage gestellt. Am Freitag hat ihn nun die Parteispitze im Amt bestätigt. 33 von 36 Stimmen befürworteten den Verbleib von Lindner im Amt als Parteivorsitzender.

Nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur haben sich zwei Personen der Parteispitze bei der Wahl enthalten und es gab eine Nein-Stimme.

Lindner hatte am Donnerstag in Erfurt in Gesprächen mit dem neu gewählten Thüringer Ministerpräsidenten Kemmerich die problematische Entscheidung für das Amt besprochen. Kemmerich war mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten ernannt worden.

Spontan hatten sich am Wahltag in vielen Orten Demonstrationen gebildet, bei denen der Tabubruch heftig kritisiert wurde. Kemmerich trat nach dem Gespräch mit Lindern und rund 25 Stunden nach seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten erneut vor die Presse und kündigte an zurücktreten zu wollen. Der Rücktritt ist momentan jedoch noch nicht vollzogen. Auch über mögliche Neuwahlen in Thüringen wird derzeit spekuliert. dpa/nd