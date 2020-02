Die Ankunft eines Kreuzfahrtschiffs lockt kaum mehr jemanden hinter dem Ofen hervor, dafür ist der Anblick in den einschlägigen Hafenstädten zu alltäglich geworden. Anders ist es, wenn neben gut 3700 Menschen das Coronavirus an Bord ist. Die »Diamond Princess« wurde nach ihrer Ankunft im Hafen von Yokohama unter Quarantäne gestellt; bei 61 Passagieren wurde das Virus bisher nachgewiesen. Auch in Hongkong sitzen Tausende auf einem Kreuzfahrtschiff fest. Insgesamt sind offiziell mehr als 31 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, weit über 600 starben. Prominentestes Opfer ist der Augenarzt Li Wenliang, der bereits Ende Dezember vor dem Virus in Wuhan gewarnt hatte, aber unterschreiben musste, das »Gerücht« nicht weiterzuverbreiten. Viele Chinesen bekundeten in den sozialen Medien ihre Trauer - und ihre Wut auf die Regierung. nd

Foto: AFP/Kazuhiro Nogi