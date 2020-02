Wucht und Kitsch: Die slowenische Totalitarismus-Zitat-Pop-Band verwurstet Heiner Müllers Texte Foto: Laibach & Valnoir

Es ist nicht frei von Ironie, dass die erste westliche Musikgruppe, die je in Nordkorea auftreten durfte, ausgerechnet Laibach ist. Anlässlich des »Liberation Day« 2015 gaben die Slowenen zwei Konzerte in Pjöngjang. Und könnten für dauerhafte Verwirrung gesorgt haben, was das Bild der Nordkoreaner von der Popmusik des kapitalistischen Auslands betrifft. Denn für diese ist die 1980 gegründete, zur Neuen Slowenischen Kunst (NSK) gehörende Musikgruppe durchaus nicht repräsentativ. Als ähnlich darf, mit Einschränkungen, die deutsche Gruppe Rammstein gelten, die von Laibach schon als Kinderversion ihrer selbst bezeichnet wurde. Das Wiederholen und Zelebrieren von militanten, aggressiven und ideologischen Gesten aus dem Repertoire von Faschismus und Kommunismus in Verbindung mit klassischer wie Popmusik wird teils misstrauisch beäugt. Das sei obszön oder gar faschistisch, lautet der Vorwurf. So wurde es als Überraschung bezeichnet, dass Laib...