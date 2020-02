Beim Spitzenspiel der Regionalliga Nordost zwischen dem FC Energie Cottbus und dem 1. FC Lok Leipzig erlebten die 9544 Zuschauer am Samstag im Stadion der Freundschaft zwei komplett verschiedene Halbzeiten und eine gerechte Punkteteilung.

Die erste Hälfte stand eindeutig im Zeichen Gäste aus Leipzig. Schnell ging der Tabellendritten aus Sachsen in Führung: David Urban mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 17 Metern in der neunten Minute und Paul Schinke (19.) nach einer schnellen Kombination gaben Lok Schwung und viel Selbstsicherheit.

Nach der Halbzeitpause aber wusste die von Wolfgang Wolf trainierte Lok-Mannschaft nicht mit den Auswechslungen auf Seiten der Cottbuser umzugehen. Dort hatte der neue Trainer Sebastian Abt mit Dominik Pelivan und Berkan Taz anstelle von Niclas Erlbeck und Niklas Geisler zwei echte Energieriegel ins Spiel gebracht: Das Spiel des Tabellenzweiten aus der Lausitzer lief auf einmal rund.

Lok konnte nun kaum noch Akzente setzen, stattdessen sah sich Energie-Stürmer Felix Brügmann zweimal sehr gut in Position gebracht - und lieferte: 1:2 der 52. Minute, 2:2 in der 82. Minute. Energie jubelte und war in der Folge dem Sieg sehr nah. Es blieb aber am Ende bei der Punkteteilung. Dadurch bleibt die Tabellenkonstellation wie vor der Begegnung. ob