Grenzwerte schützen uns - und den Kapitalismus - vor der Selbstzerstörung. Foto: unsplash/Yuvraj Singh

Der Komiker Jerry Seinfeld hat das Wesen des Menschseins mal ungefähr so zusammengefasst: Der Mensch erfindet eine Aktivität wie das Motorradfahren, stellt dabei fest, dass man sich so sehr leicht den Kopf unwiederbringlich demolieren kann, und statt mit einer derart gefährlichen Tätigkeit aufzuhören, erfindet er lieber noch den Motorradhelm - auf dass er im Falle eines Falles statt tot nur schwer verletzt zurückbleibt.

Mal abgesehen davon, dass das Beschriebene hauptsächlich Mannsein ist (weil Menschsein ja leider fast immer identisch mit Mannseinsollen war und ist), trifft das wohl ganz gut, was die humane Spezies für noch die kräftigsten Formen anderen Lebens so bedrohlich macht: die Rücksichtslosigkeit auch gegen sich selbst bei allem, was seine Expansion erlaubt.

Noch vor der Industrialisierung, noch vor der Sesshaftigkeit hat der Mensch, nur bewaffnet mit Stock, Stein und Feuer, ganze Spezies ausgerottet, halbe Kontinente entwaldet und, wenn auf Inseln gefangen, sich selbst die Lebensgrundlage genommen, weil er sich nicht stoppen konnte in dem, was kapitalisiert längst Wachstum heißt.

Immer neue Gifte hat er entdeckt, gemischt, verteilt und dann - welch verräterisches Wort! - entsorgt. Denn nur ohne Sorgen konnte es weitergehen mit der Herrschaft über die Natur. Doch wenn die nicht mehr aufnehmen vom Abfall der Zivilisation konnte und ihn zurückgab, der Mensch also die Suppe Löffeln musste, in die er ungeniert gespuckt hatte, hörte er nicht auf, sondern griff ungebrochenen Tatendranges universellen Motorradhelm: dem Grenzwert.

Ohne den Grenzwert hätte es keine Industrialisierung, keinen Kapitalismus gegeben. Die ganze moderne Zivilisation ist ein Auffangnetz aus Grenzwerten, die ständige Einhegung zum Teil unvorstellbarer Gefahren. Bis in den menschlichen Körper hinein wurden Grenzen gesteckt, die Sicherheit suggerieren. Der Mensch nimmt sich Blut, untersucht und misst und schreibt Zahlen neben Grenzwerte, um sich so zu vergewissern, dass er so schnell noch nicht sterben wird und also noch weiter ohne Rücksicht leben kann. Der Leberwert ist in Ordnung? Noch ein Bier, Herr Ober! Oder besser zwei.

Grenzwerte sind die perfekte Absolution, rational und beruhigend in ihrem Erscheinen, aber letztlich dazu da, gebrochen zu werden. Eher Orientierung, Utopie als Regel. Alle wissen das. Menschen etwa, die sich im Straßenverkehr an Tempolimits halten, sind dem Kollektiv suspekt und werden dafür beschimpft. Denn das kleine bisschen mehr wird nicht so schlimm sein - was wiederum für jeden einzelnen Grenzwert gilt. Weswegen Grenzwerte auch stets nur isoliert betrachtet werden, möglichst nicht in Kombination gesetzt, weil dann auffallen würde, dass sie zu nichts anderem nutzen als zur Illusion von Sicherheit.

Ohne die nur scheinbare Mäßigung durch Grenzwerte hätte der Mensch es nicht bis dorthin geschafft, wo er jetzt ist. Ohne sie hätte er sich die Sorgen machen müssen, die ihn allzu sehr gebremst hätten. Und das ist eine Leistung, die zu missachten oder zu belächeln durchaus schwerfällt. Denn so schade es ist, dass die Grenzwerte nicht den Abgang der Spezies aufhalten können, ermöglichten sie jede Menge Spektakel, das man ungern verpasst hätte: ohne die Hybris der Grenzwerte keine einstürzenden Gebäude, unkontrollierbar werdende Maschinen, keine atomaren Explosionen, keine Klimakatastrophe.

Ja, das ganz große Finale, das lächerliche wie schamlose, alle Widersprüche ausstellende Spiel um ein angebliches CO2-Budget, das noch aufbrauchen zu können sich die Menschheit einredet (was sich von der Leugnung praktisch nicht unterscheidet), um weiter Motorrad fahren zu dürfen, während schon alles brennt, ist eine einzige Verneigung vor dem Grenzwert als Entsorgung.

Verneigen wir uns mit - bis irgendwann die letzte Grenze überschritten ist.