Das Sturmtief »Sabine«, das die Region Berlin-Brandenburg am Sonntagnachmittag erreicht hatte, hat deutlich weniger Schaden angerichtet als erwartet. Es gab weder Verletzte noch Tote, wie sonst häufig bei Stürmen. Trotzdem waren Polizei und Feuerwehr gut beschäftigt. Zu über 250 Einsätzen wurde die Feuerwehr gerufen. 50 davon allein in Berlin. Ursache waren in der Regel herabgefallene Äste, umgestürzte Bäu...