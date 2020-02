Was steht an?

In Antholz findet die 51. Biathlon-WM statt. Die Gemeinde in Südtirol mit rund 3000 Einwohnern war bereits fünfmal WM-Gastgeber (1975, 1976, 1983, 1995, 2007); sie setzte sich bei der Abstimmung 2016 gegen Oberhof und Pokljuka durch. Bis zum 23. Februar fallen insgesamt zwölf Entscheidungen. Für den Deutschen Skiverband gehen fünf Frauen und sechs Männer an den Start.

Wie stehen die Chancen der...