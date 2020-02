Bauarbeiter in Hannover Foto: dpa/Cindy Riechau

Es scheint eine deutsche Spezialität zu sein, bei jeder anstehenden Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns wieder zu behaupten, der Mindestlohn bringe die Tarifbindung in Gefahr. In anderen Ländern - etwa den Niederlanden, wo der Staat seit Jahrzehnten einen Mindestlohn bestimmt - versteht man schon die Frage nicht. Doch hierzulande werden Wirtschaftsverbände und Unternehmen nicht müde, das Argument zu strapazieren. Ihm zufolge ist es außerordentlich dumm, wenn Gewerkschaften wie Verdi oder NGG, die die Tarifbindung stärken wollen, zugleich beim Mindestlohn einen großen Sprung auf zwölf Euro fordern. Denn warum, so das Argument, sollten Firmen einem Tarifverband beitreten, wenn die Politik die Löhne festlegt?

Festzuhalten ist: Zwölf Euro mindestens pro Stunde würden das Auskommen von elf Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbessern. So viele Menschen in Deutschland verdienen derzeit weniger. Vor allem handelt es sich h...