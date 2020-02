Nach der Kritik an der Nominierung des umstrittenen Regisseurs Roman Polanski für die in zwei Wochen anstehende César-Verleihung ist der Vorstand des französischen Filmpreises am Freitag geschlossen zurückgetreten. Nach der Preisverleihung am 28. Februar solle ein neuer Vorstand gewählt werden. Der kollektive Rücktritt werde die vollständige Erneuerung ermöglichen, hieß es.

Die Akademie war kritisiert worden, weil sie das Drama »J'accuse« (»Intrige«) des mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierten Filmemachers Polanski in zwölf Kategorien nominiert hatte - unter anderem als bester Film und für die beste Regie. Kurz vor dem Filmstart von »J'accuse« im November hatte die Fotografin und Schauspielerin Valentine Monnier Polanski vorgeworfen, sie 1975 vergewaltigt zu haben. Der Filmemacher bestreitet dies.

Bei der Premiere...