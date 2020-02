Schlafquartier in einer Behelfshütte zwischen Gewächshäusern, Provinz Almeria Foto: Visum/Panos Pictures

Schlimmer hätte für Spanien die Beurteilung kaum ausfallen können. Philip Alston, seit 2014 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (UN) für extreme Armut, weiß, was katastrophale Zustände sind. Der Australier ist entsetzt darüber, dass er bei einem zwölftägigen Besuch in Spanien extreme Armut ausgerechnet in Europa feststellen musste: »Ich fand Arbeitersiedlungen unter Bedingungen vor, die mit den schlechtesten konkurrieren, die ich je auf der Welt gesehen habe.«

Besucht hat er sechs Regionen, aber besonders erschreckt haben ihn Hüttendörfer im südspanischen Andalusien, wo Flüchtlinge und Einwanderer »wie Tiere leben« müssen. Als Tagelöhner in der Ernte verdienen sie pro Tag nicht einmal 30 Euro und damit deutlich weniger als den Mindestlohn. Die Lager befinden sich oft Kilometer entfernt vom Zugang zu Wasser, Elektrizität oder sanitären Einrichtungen. »Ich habe hier schlechtere Siedlungen als in Flüchtlingscamps gesehen«, ...