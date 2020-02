Salt Lake City. Seine Rivalen wollte Patrick Beckert nach seinem Glanzrennen lieber nicht hautnah beobachten. Der Erfurter setzte sich in einen Kabinengang des Utah Olympic Oval und schaute sich die 10 000-Meter-Rennen der Kontrahenten am Fernseher an. Als dann selbst der niederländische Favorit Patrick Roest im letzten Duell Beckers Zeit von 12:47,93 Minuten nicht knacken konnte, fiel eine Last von dessen Schultern: WM-Bronze dazu den der deutschen Rekord um 4,83 Sekunden verbessert.

»Da ich meine Zeit schon im zweiten Paar vorgelegt hatte, war es nicht einfach, so lange zu warten«, schilderte Beckert die bangen Minuten. »Aber als der bei den Zwischenzeiten lange führende Holländer Jorrit Bergsma auf der Schlussrunde einbrach und ich knapp vor ihm lag, reifte in mir die Hoffnung auf die Medaille«, gestand der Thüringer.

Im schnellsten 10 000-Meter-Rennen der Geschichte hatte sich der außerhalb des deutschen Verbandssystem...