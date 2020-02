Ein Braunkohlebagger vor dem Hambacher Forst. Foto: dpa/David Young

Es ist ein gewohntes Bild im Hambacher Forst. Die Polizei rückt an, um RWE dabei zu unterstützen, »Gefahrenstellen« zu beseitigen und »Unrat« aus dem Wald zu entfernen. In dem besetzten Wald im Rheinischen Braunkohlerevier heißt das, dass Barrikaden auf den Wegen im Wald abgebaut und Löcher in den Wegen ausgebessert werden.

Das ist nicht der erste Einsatz dieser Art im Hambacher Forst. Im Sommer 2018 war ein solcher der Auftakt zur wochenlangen Räumung des Waldes. Danach wurden sie mehrfach wiederholt. Diesmal aber scheint der Polizeieinsatz nicht der Auftakt zu etwas Größerem zu sein. Aktuelle Räumungspläne gäbe es nicht, heißt es aus Behördenkreisen.

Der Hambacher Wald ist auch nach den Kohleausstiegsplan von Bund und Ländern ein umkämpfter Ort. Zwar soll der »Hambi« erhalten bleiben, doch sowohl die Besetzer als auch etablierte Umweltorganisationen halten den Wald weiter für gefährdet. Zu nah habe RWE den Tagebau schon an den Wald herangeführt, heißt es. Die Bäume würden austrocknen.

Anarsch

Während der Aktion am Montag gaben sich die Waldbesetzer entspannt. Im Baumhausdorf »Anarsch« freute man sich über Pfannkuchen und twitterte in Richtung der Polizei: »Wir haben funkuchen, ihr habt Bereitschaft!« In einem anderen Baumhausdorf wollte man die ungebetenen Gäste mit Techno-Musik begrüßen. Von der Aachener Polizei, die bei Einsätzen im Hambacher Forst federführend ist, hieß es am Mittag: »Die Arbeiten im Wald werden normal durchgeführt.« Störungen habe es bislang nicht gegeben.