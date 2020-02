Nach der Thüringen-Wahl gibt es Gedankenspiele für eine Koalition aus CDU und Linkspartei - für Roberto De Lapuente ein normaler Vorgang in einer Demokratie

Nach der Landtagswahl in Thüringen agiert die Regierung Ramelow auf politischem Neuland

Lieberknecht war von 2009 bis 2014 Ministerpräsidenten einer schwarz-roten Koalition. Auch ihre Wahl entschied sich damals erst im dritten Wahlgang, als sie sich gegen Ramelow durchsetzte. Aus der folgenden Landtagswahl 2014 ging die CDU zwar erneut als stärkste Partei hervor. Doch zu einer Fortsetzung der Koalition kam es nicht. Die SPD entschied sich für ein Mitte-links-Bündnis, das eine Stimme Mehrheit im Landtag hatte. Ramelow folgte ihr als Ministerpräsident. Lieberknecht zog aus der Niederlage Konsequenzen und trat als Landeschefin der CDU zurück. Sie blieb fortan als einfache Abgeordnete im Landtag. Mike Mohring folgte ihr an die Spitze der Landespartei.

Vielleicht ist es der christliche Glaube, der Christine Lieberknecht und Bodo Ramelow verbindet. Beide schätzen sich und sie pflegen trotz unterschiedlicher Parteibücher den Kontakt. Ramelow ist bekennender Protestant und Sozialist. Lieberknecht (61) studierte evangelische Theologie und war als Pfarrerin im Weimarer Umland tätig, bevor sie 1990 dem Ruf der CDU folgte und Kultusministerin in Erfurt wurde. In der Nachwendezeit war die damals 28-Jährige die einzige Frau im schwarz-gelben Kabinett von Josef Duchač (CDU).

