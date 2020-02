Drillartige Ausbildungsmethoden, sexualisierte Beleidigungen, Sprüche wie »Du bist zu fett«: Die Vorwürfe gegen die Leitung der Staatlichen Ballettschule Berlin (SBB) wiegen schwer. Am Montagabend wurde nun bekannt, dass Schulleiter Ralf Stabel und der künstlerische Leiter Gregor Seyffert ab sofort vom Dienst freigestellt sind. Martin Klesmann, Sprecher von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), begründete den Schritt damit, dass zuletzt »die Vorwürfe von Seiten der Schüler, Elternschaft und des Kollegiums an Schärfe zugenommen haben«. Das habe den »Betriebsfrieden« in der Ballettschule spürbar gestört. Mit der Freistellung will die Senatorin nun vor allem »weiteren Schaden von der Schule abwenden«.

Die Ballettschule in Prenzlauer Berg sieht sich dabei nicht nur mit dem Vorwurf der Kindeswohlgefährdung konfrontiert. In einem vor Kurzem publik gewordenen anonymen Dossier wurden Stabel und Seyffert zudem beschuldigt, auch unter...