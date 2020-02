CDU-Politiker zeigen sich in Thüringen offen für eine Zusammenarbeit mit den Sozialisten

Bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen ließen CDU und FDP jeden politischen Anstand fallen und paktierten mit der AfD. Der Tabubruch löste eine Erschütterung aus, die bis in die Bundespolitik reicht. Und er hat eine lange Vorgeschichte. Doch er bleibt auch nicht unwidersprochen.

Die CDU trägt mit ihrem dreisten Verhalten dazu bei, dass sich die politische Krise in Thüringen fortsetzt. Sie ist nicht ernsthaft auf den Vorschlag der Linken eingegangen, der eine Übergangsregierung unter Christine Lieberknecht und baldige Neuwahlen vorsah. Stattdessen stellten die Konservativen unannehmbare Forderungen. Sie wollten ihre Parteikollegin Lieberknecht für einen längeren Zeitraum installieren. Der bei der Landtagswahl nur drittplatzierten Partei steht es nicht zu, bei der Regierungsbildung die Bedingungen zu diktieren, nachdem die Linke ihnen mit der Personalie Lieberknecht schon weit entgegengekommen ist. Nun ist allen Thüringern vor Augen geführt worden, dass die CDU wegen schlechter Umfragewerte eine Heidenangst vor dem Votum der Wähler hat.

Aert van Riel über die Absage von Christine Lieberknecht in Thüringen

