Blick nach vorn und zurück - Pressekonferenz des russischen Präsidenten in Moskau

Man kann und muss die damalige Politik kritisch beleuchten, auch die der Sowjetunion. Sie aber als einen Haupttreiber des schlimmsten Krieges aller Zeiten hinzustellen, ist eine falsche, infame und bis heute gefährliche Verdrehung historischer Tatsachen in ihr Gegenteil.

Das ist eine dreiste, irrsinnige Geschichtsfälschung, die sich nur aus einstigen innersowjetischen Konflikten und aus dem auf dem Baltikum grassierenden Russenhass und Antikommunismus erklärt. Denn Stillhalteverträge hatten auch andere Länder mit Hitlerdeutschland geschlossen; der Westen lieferte den Faschisten noch vor dem Krieg Österreich und Teile der Tschechoslowakei aus - in der irrigen Hoffnung, selbst von Hitlers Expansion verschont zu bleiben. Und als die Wehrmacht die Sowjetunion überfiel, ging die Hilfe des Westens kaum über Eigennutz hinaus.

Aert van Riel über die Absage von Christine Lieberknecht in Thüringen

Für Christian Klemm haben Sicherheitsbehörden und AfD eine Mitschuld an dem Anschlag von Hanau

Kurt Stenger glaubt nicht an freiwillige Umkehr der Pestizidhersteller

