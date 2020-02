Die neue Sektion »Encounters« hat den Anspruch, formal ungewöhnliche Filme und ästhetisch wagemutige Arbeiten zu präsentieren. Sie soll die Vielfalt narrativer und dokumentarischer Formen abbilden und versteht sich, ähnlich wie die Reihe »Un certain regard« in Cannes, als Kontrapunkt zum Wettbewerb. Der Eröffnungsfilm sollte in dieser Hinsicht wegweisend sein. Das scheint mit »Nackte Tiere« gelungen. Melanie Waelde, die 27-jährige Autorin und Regisseurin, hat ihr Handwerk an der Berliner dffb gelernt, seit jeher eine Adresse für formal sprödes Kino, das nach neuen Wegen des Erzählens sucht.

Der Film spielt in der nicht näher bezeichneten ostdeutschen Provinz und begleitet eine Gruppe Jugendlicher auf ihrer Suche nach dem »richtigen« Leben. Die Eltern sind hierbei kaum Vorbild, und auch Orientierung geben sie keine - sie scheinen vielmehr die Ursache für die emotionalen Defizite zu sein, die jeder der Freunde mit sich herumträgt. A...