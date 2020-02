Der Mensch mag es, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Es reicht das Gefühl, es selbst geschafft zu haben. In der wenigen Zeit, die uns für Nebensächlichkeiten wie die Nahrungsaufnahme bleibt, ist die Krone der Zivilisation erreicht, wenn nicht zwischen zwei Terminen hastig ein belegtes Brötchen vom Bäcker reingewürgt wird, bei dem sich der an den Rändern braun gewordene Käse nach oben wölbt, was durch einen bereits ebenfalls ausgetrockneten Paprikastreifen nur stümperhaft kaschiert ist. Wer wirklich etwas Gutes für die Seele tun will, für den wurde die Supermarkt-Kategorie »ready« erfunden. Salat, portionsweise abgepackt, in einzelne Ingredienzen zerlegt (Tomaten und Mais sind in ein extra Schälchen gebettet), so dass man sie nur noch zusammenfügen muss. Ein Segen für den Homo Hungricus, den Alltagsalchemisten, für den Frische und Genuss auch im hektischen Spätkapitalismus Priorität haben. Wenigstens vom Gefühl her. cod