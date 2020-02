An Norwegens WM-Star Marte Olsbu Röiseland (l.) kamen die deutschen Biathletinnen um Denise Herrmann (M.) nur selten vorbei. Foto: imago images/Eibner Europa

Am Abschlusstag der Biathlon-WM konnten die Deutschen keine Medaillen mehr holen. Mit insgesamt fünfmal Edelmetall waren sie in Antholz aber zufrieden. Allein ein WM-Titel fehlte.

Von Sandra Degenhardt und

Volker Gundrum, Antholz

Denise Herrmann wusste nach ihrem verpatzten WM-Finale gar nicht so richtig, was passiert war. Auch die deutschen Biathlonmänner um Olympiasieger Arnd Peiffer schossen sich wenig später im Massenstart aus den Medaillenrängen. Das Happy End fürs deutsche Team am Finalsonntag der Weltmeisterschaften von Antholz blieb aus. Einen Tag nach Silber und Bronze in den Staffeln waren Franziska Preuß als Achte und Johannes Kühn am Sonntag auf Rang zehn die besten Deutschen.

«Schande auf mein Haupt. Wie man so leichtfertig eine bessere Platzierung aus der Hand geben kann, ärgert mich ungemein», sagte Herrmann nach Platz zwölf und sieben Fehlern. Ganz vorn hatte sich Marte Olsbu Röiseland ihr fünftes Gold und die insgesamt sie...