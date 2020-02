Auf der Heimbahn in die Geschichtsbücher: Francesco Friedrich hat sich vor der eigenen Haustür in Altenberg erneut zum Weltmeister im Zweierbob gekrönt und damit Historisches vollbracht. Mit seinem sechsten Titel in Serie riss der Sachse einen 60 Jahre alten Rekord an sich - und führte nebenbei einen deutschen Doppelsieg an.

»Es ist eine kleine Erlösung, es ist Wahnsinn, dass wir es geschafft haben. Es ist einfach genial«, sagte Friedrich unmittelbar nach der Zieldurchfahrt am ARD-Mikrofon. Seine Partypläne kannte er da noch nicht: »Wir werden schon irgendwo enden«, sagte er lachend.

Friedrich gewann am Sonntag nach vier Läufen höchst souverän. Johannes Lochner (Stuttgart) fuhr auf den zweiten Rang, Friedrichs Oberbärenburger Klubkollege Nico Walther fiel im vierten Lauf noch hinter Europameister Oskars Kibermanis aus Lettland auf Rang vier zurück. Ein historischer Dreifacherfolg der Deutschen im Zweier wurde somit doch noch verhindert. ...