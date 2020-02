Je klarer manches wird, desto weniger gibt es zu begreifen. Foto: Mathias Horn

Das Zerplatzen der Kaugummiblasen hallt lange nach im Saal des Berliner Ensembles. Angesichts des großen grauen Kastens, den Bühnen- und Kostümbildnerin Nehle Balkhausen für »Katzelmacher« als Widerpart zum pittoresken Stuck dieses Ortes hat setzen lassen, mag man an den sogenannten Echokammer-Effekt denken, der inzwischen aus der soziologischen und psychologischen Forschung bekannt wird.

Echokammer-Effekt bedeutet, dass Menschen sich gegenseitig in ihren Meinungen und Ansichten bestätigen, insbesondere unterstützt durch die von Algorithmen gesteuerte Auswahl von neuen Informationen im Internet. Wer also meint, alles Übel komme aus dem Ausland, erhält auf seinem Gerät alsbald nur noch entsprechende Meldungen angezeigt. Statt Auseinandersetzung herrscht Leere, in der nur noch das eigene Meinen widerhallt. Und so stehen und sitzen sie vor grauer Kulisse: Menschen aus der Vorstadt, die von einer Leere besessen sind, die auf den erste...