Kinderkrebsstationen: Orte großer Herausforderungen Foto: ddp/Jens-Ulrich Koch

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein Aufnahmestopp der Kinderkrebsstation der Charité habe verhindert, dass kranke Kinder ausreichend versorgt wurden. Die Klinikleitung streitet das ab.

Von Claudia Krieg

»Kein Kind ist verstorben, weil es an unserer Klinik nicht aufgenommen wurde«, betont Angelika Eggert, Chefin der Kinderklinik an der Charité am Montagmorgen im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. »Die Berichterstattung der letzten Wochen hat unser Team, die Patienten und auch die Angehörigen des verstorbenen Kindes sehr stark belastet«, so Eggert weiter.

Anlass der Anhörung, zu der die Direktorin der hoch spezialisierten und bundesweit führenden Kinderonkologiestation geladen war, waren Medienberichte über einen angeblichen Zusammenhang zwischen dem vorübergehenden Aufnahmestopp an der Kinderkrebsstation am Virchow-Klinikum Ende Dezember und dem Tod eines schwer an Krebs erkrankten Kindes. Dieses war aufgrund des Aufnahmestopps zunäch...