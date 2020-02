Vom Kündigungsrecht Gebrauch zu machen kann sich lohnen, da die Zinsen gesunken sind. Der Widerrufsjoker gilt jedoch nur für Verträge, die nach dem 10. Juni 2010 geschlossen wurden.

Wie funktioniert der Widerruf?

Durch den Widerrufsjoker haben Kreditnehmer die Chance, vorzeitig ihren bestehenden Vertrag zu kündigen, ohne eine teure Vorfälligkeitsentschädigung zu bezahlen. Denn ist die Widerrufsbelehrung fehlerhaft, hat juristisch gesehen die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen nicht begonnen.

Viele Verbraucher haben in der Vergangenheit diese Fehler in ihren Verträgen genutzt und sind von den alten Darlehen zurückgetreten. Um einen Riegel vor das ewige Widerrufsrecht zu schieben, gilt seit dem 21. Juni 2016 der gesetzliche Beschluss, dass der Joker für alle Verträge vor dem 10. Juni 2010 verjährt ist. Für alle jüngeren Darlehen gilt die Einschränkung nicht, so dass weiterhin die Chance besteht, den Widerrufsjoker zu nu...