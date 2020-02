Christine N. sollte sich eigentlich entspannt zurücklehnen können. Ihr Sohn ist einer von rund 25 000 Berliner Sechstklässlern, die derzeit von ihren Eltern an einer weiterführenden Schule angemeldet werden. Und mit einem Notenschnitt von 1,4 hat er gute Karten, an einer seiner »Wunschschulen« angenommen zu werden. Sollte man wenigstens meinen. Das Problem: Christine N. wohnt mit ihrem Sohn in Prenzlauer Berg, und hier soll der er auch auf eine Sekundarschule gehen, an der er sich wohl fühlt. Nur: Die Auswahl ist begrenzt. »So absurd das klingt, wir zittern selbst mit der 1,4 noch«, sagt Christine N., die ihren vollständigen Namen aufgrund des laufenden »Ausleseverfahrens« nicht in der Zeitung lesen will.

Noch bis Freitag haben die Eltern Zeit für die Anmeldung, wobei sie hier drei »Wunschschulen« angeben dürfen. Vor allem in kinderreichen Bezirken wie Pankow, Lichtenberg oder Friedrichshain-Kreuzberg ist die Unsicherheit aber groß, ob ...