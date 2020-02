Berlin. Die europäische Wirtschaft investiert noch viel zu wenig in Klimaschutz. 124 Milliarden Euro haben knapp 900 Aktiengesellschaften in der EU im vergangenen Jahr in CO2-arme Technologien oder deren Entwicklung gesteckt, wie die Denkfabrik Carbon Disclosure Project (CDP) in einer am Dienstag in Paris veröffentlichten Studie ermittelt hat.

CDP sammelt Emissionsdaten von Unternehmen, die diese freiwillig einreichen. Es ist also kein vollständiges Bild der europäischen Wirtschaft, aber doch ein relevantes. Die Emissionen der berücksichtigten Unternehmen entsprechen der Non-Profit-Organisation zufolge drei Viertel des gesamten CO2-Ausstoßes in der EU.

