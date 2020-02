Logo des staatlichen Ölkonzerns PDVSA vor einer Tankstelle in Caracas Foto: Reuters/Carlos Garcia Rawlins

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat vor wenigen Tagen den »Energie-Notfall« ausgerufen und eine Neuausrichtung des staatlichen Ölkonzerns PDVSA angeordnet. Er kündigte die Schaffung einer Kommission für die »Verteidigung und Restrukturierung« der Ölindustrie unter dem Vorsitz von Vizewirtschaftsminister Tareck El Aissami an.

Maduro reagierte damit auf neue Sanktionen der USA. Zuvor hatte die Regierung in Washington Strafmaßnahmen gegen eine in der Schweiz ansässige Tochtergesellschaft des russischen Ölkonzerns Rosneft verhängt. Die Trump-Administration wirft Rosneft Trading vor, für die mit Sanktionen belegte Regierung Venezuelas international Ölverkäufe arrangiert zu haben. Nun werden alle Vermögenswerte der Rosneft-Tochter und ihres Vorstandsvorsitzenden Didier Casimiro in den USA oder unter Kontrolle eines US-Finanzinstituts eingefroren. Rosneft Trading wird ferner aufgefordert, binnen 90 Tagen seine Tätigkeiten in Venezuela ein...