Nach der Entschuldigung von Opernstar Plácido Domingo bei den zahlreiche Frauen, die ihm Übergriffe vorgeworfen hatten, halten Europas Opernhäuser weiterhin an ihm fest. Die Hamburger Staatsoper wolle sich informieren und sich »auch mit den anderen Institutionen in Europa austauschen« und erst danach an die Öffentlichkeit treten, sagte der Pressesprecher der Staatsoper, Michael Bellgardt, am Mittwoch.

Die drei Auftritte von Domingo im Rahmen der »Italienischen Opernwochen« (8. März bis 2. April) sind noch nicht gecancelt. Auch die Salzburger Festspiele teilten mit, es ...