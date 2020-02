Berlin braucht einer Studie zufolge perspektivisch Tausende weitere Pflegekräfte für Kliniken und Heime. »Wir werden 2030 einen zusätzlichen Bedarf an 10 000 Vollzeit-Pflegekräften haben«, sagte der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG), Marc Schreiner. Die Zahl ist das Ergebnis von Berechnungen des Deutschen Krankenhausinstituts in Auftrag der BKG. Am Donnerstag soll die Studie bei einer Fachkonferenz in Berlin vorgestellt werden.

»Wir müssen jetzt handeln. Zehn Jahre sind in der Personalentwicklung eine kurze Zeit«, betonte Schreiner angesichts der Prognose. Diese berücksichtige unter anderem die alternde Gesellschaft und den damit einhergehenden steigenden Bedarf an aufwendigen Behandlungen sowie die übliche Fluktuation. Würde die Besetzung in Kliniken verbessert, liege der erwartete Mehrbedarf an Pflegekräften sogar noch deutlich höher, so die BKG. Die Prognose bezieht sich übergreifend auf Kliniken, ambulante u...