Was die kritischen Schriftsteller in Indien zu den Wahlen sagen

In Indien sollen nur Angehörige bestimmter Minderheiten eingebürgert werden

Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Fakt ist, den Konflikt zwischen Hindus und Muslimen gibt es schon lange. Er ist der Grund für die Entstehung Pakistans. Bereits vor Modis Amtszeit, zwischen 2005 und 2009, starben jährlich etwa 130 Menschen im Zuge der interreligiösen Gewalt. Modis Politik ist nicht für den Ursprung des Hasses verantwortlich, aber sie feuert sie an. So sehr, dass Polizeibeamte offensichtlich keinerlei Scham dabei spüren, Muslime öffentlich zu quälen.

Seit Sonntag sind in der 19-Millionen-Einwohner Stadt Delhi mindestens 23 Menschen im Zuge von Ausschreitungen gestorben. Die hindunationalistische Regierung unter Präsident Narendra Modi trägt dabei eine schwere Mitschuld . Die ersten Scharmützel am Sonntag fanden zwischen Befürwortern und Gegnern des im Dezember verabschiedeten Einbürgerungsgesetzes statt und mutierten schnell zu einem Konflikt zwischen den zwei größten Religionsgemeinschaften im Land: Hindus und Muslimen.

Philip Malzahn zur Mitschuld der indischen Regierung an Dutzenden Toten

Nicolas Šustr fürchtet um die lebendigen Kieze in Berlin

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!