Zwei Erfolgsgenerationen: Emma Hinze (l.), Lea Friedrich (hinten) und Pauline Grabosch (r.) feiern ihr Teamsprint-Gold in Berlin mit ihren Vorgängerinnen Kristina Vogel (Mitte links) und Miriam Welte (Mitte rechts). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bedeutet WM-Gold für Emma Hinze, Pauline Grabosch und die nur in der Qualifikation eingesetzte Lea Friedrich, dass die Wachablösung im deutschen Frauensprint endgültig vollzogen ist?

Ja, auf jeden Fall. Das sieht man nicht nur am Titel, sondern auch an der super Zeit, die die Mädels im Finale gefahren sind. Es war wirklich krass, was sie hier auf die Bahn gezaubert haben.

Hatten Sie das erwartet?

Ja. Ganz ehrlich, ja.

Die Athletinnen selbst taten das offenbar nicht. Auch Bundestrainer Detlef Uibel meinte, er habe nicht einmal vom Titel zu träumen gewagt. Woher nahmen Sie denn diese Zuversicht?

Nach dem Sechstage-Rennen hier in Berlin, das ich vor ein paar Wochen mit den Dreien noch mal fahren durfte, war mir klar, dass sie mit um die WM-Titel kämpfen. Am Morgen vor dem Start habe ich Journalisten sogar gesagt: »Die Mädels gewinnen.« Alle schauten sich fragend an. Doch ich sagte: »Die sind gut drauf, ich habe ei...