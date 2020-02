»Es ist sehr viel Angst, sehr viel Druck an der Schule, atmosphärisch ist es kompliziert«, sagt Elke Nowotny über die Stimmung an der Staatlichen Ballettschule Berlin. Die 66-jährige Psychologin bildet zusammen mit dem gleichaltrigen Pädagogen Arthur Kröhnert das Team der neu eingerichteten Clearingstelle, die die Vorwürfe der Kindeswohlgefährdung an der Schule mit aufklären helfen soll.

Wie berichtet, stehen die Unterrichtsmethoden der Eliteschule in Prenzlauer Berg massiv in der Kritik. Die Rede ist von Drill, Beleidigungen, Einschüchterungen. Nowotny und Kröhnert sind nun die telefonische, aber auch persönliche Anlaufstelle für alle Schüler und Eltern.

Eingerichtet wurde die Clearingstelle von der Senatsbildungsverwaltung, nachdem der Druck - auch auf Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) - zuletzt immer stärker wurde. Wie Nowotny und Kröhnert betonen, agiere die Stelle jedoch komplett »unabhängig«. Auch die persönliche Beratung fi...