Linke-Kandidatin für das Berliner Verfassungsgericht: Ulrike Lembke Foto: stephan-roehl.de/CC-BY-SA-4.0

Mit der Nominierung der Wissenschaftlerin Ulrike Lembke für die Wahl zur Richterin am Verfassungsgericht des Landes Berlin hat der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus einen Coup gelandet. Lembke, die 2008 an der Universität Greifswald promoviert hat, ist Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität. Für Gendergerechtigkeit engagiert sich die 42-Jährige ehrenamtlich unter anderem in den Vorständen des Deutschen Juristinnenbundes und des Feministischen Rechtsinstituts. Ihre wissenschaftliche Vita zeugt von hoher Fachkompetenz.

Das war den Fraktionschefs der Lin...