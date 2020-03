Netanjahus Wahlsieg verstärkt die sozialen Spannungen in Israel.

Moritz Wichmann über Rechte in Israel und den USA

Gideon Sa’ar will dem amtierenden Regierungschef Benjamin Netanjahu den Vorsitz der konservativen Partei abnehmen.

Doch von alledem war am Wahlabend wenig zu spüren. Netanjahu-Anhänger skandierten »Mandelblit raus« auf den Straßen Tel Avivs, sämtliche Medien sprachen von einer beispiellosen Wiederauferstehung eines verloren geglaubten Politikers. Wenn Netanjahu im Wahlergebnis die gleiche Bestätigung seiner selbst sieht, wie es derzeit alle anderen tun, dann heißt das nichts Gutes. Weder für die palästinensische Sache noch für die israelische Demokratie.

Aert van Riel sieht viele Versäumnisse in der EU-Migrationspolitik

Weder in den Medien noch in unter Linken wird viel über die Proteste im südlichen Afrika diskutiert.

