Im Saal bekommt man es nicht immer mit, aber auch am Theater gibt es Diskriminierung. Foto: imago images/photothek

Wem gehört das Theater? Für wen ist dieser Raum geöffnet? Und welche Geschichten werden dort erzählt? Intern wird über diese Fragen in der Theaterszene seit geraumer Zeit diskutiert. Das Theater an der Parkaue - Junges Staatstheater Berlin ist eines der wenigen Häuser, die sich ihnen in aller Öffentlichkeit stellen müssen. Dieser Tage ist die Bewerbungsfrist für die neue Intendanz im Haus an der Parkaue abgelaufen. Wer für diesen Posten von der Senatsverwaltung für Kultur ausgewählt wird, das wird auch darüber entscheiden, wie diese Fragen dort in Zukunft beantwortet werden.

Ein derartiges Auswahlverfahren wird üblicherweise nicht öffentlich verhandelt. Der Choreograf und Regisseur Raphael Hillebrand und die Künstlerin und Soziologin Natasha Kelly haben sich dennoch dazu entschlossen, ihre Bewerbung als Doppelspitze öffentlich zu machen, »um öffentlichen Druck auf die Entscheidungsträger*innen aufzubauen«. Sie beantworten die eing...