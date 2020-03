Francis Fulton-Smith, Spötter wissen das nur zu gut, spielt meistens eher seifige Figuren. Gut, ein Hermann Göring war auch schon mal dabei. Und für seinen Franz Josef Strauß der »Spiegel-Affäre« gab es sogar Preise. Berühmt, besser: berüchtigt ist der bairische Engländer, wie er sich selber nennt, jedoch für »Dr. Kleist«, den Inbegriff geriatrischer TV-Unterhaltung auf dem Niveau einer Waschmittelwerbung von 1976.

Kein Wunder, dass dieser Pfundskerl von einem Klischee-Bajuwaren baff war, als ihm sein Freund und Regisseur Rainer Matsutani die Vaterrolle seiner Serie »Spides« angeboten hat. Mit Außerirdischen, sagt der sehr, sehr erdverbunde Schauspieler, »hatte ich zuvor in der Tat noch nichts zu tun«. Das ändert sich mit dem Achtteiler, der ab heute beim NBC-Ableger SyFy läuft. Francis Fulton-Smiths Figur gibt darin wie so oft den geradlinigen Macher mit Schwimmerkreuz und Familie. Dummerweise ist seine Tochter ein Alien.

Als diese Nora zu Beginn der ersten Folge in einem Berliner Krankenhaus aus dem Koma erwacht, hat sie nämlich nicht nur ihr Gedächtnis verloren; wie Dutzende von Gästen der lokalen Clubszene, wurde sie zuvor von einer verführerischen Partydroge namens »Blis« gefügig gemacht und dann als Wirt extraterrestrischer Invasoren missbraucht. Als dann noch ihre lang verschollene Zwillingsschwester auftaucht, wird Nora also unversehens Teil einer weltweiten Verschwörung zur Unterjochung der Erde durch insektenartige Horrorwesen.

Klingt absurd? Ist es auch! Aber ähnlich wie Comics, Action, Dr. Kleist, darf sich Science-Fiction nun mal die Freiheit nehmen, ihre ganz eigene Wirklichkeit zu kreieren. Umso spannender ist es, dass »Spides« dabei eine relativ reale Hauptstadt zum Schauplatz ihrer gegenwärtigen Zukunftsvision wählt. Denn wenn sich falsche Polizisten und Ärzte an der Seite echter Mafiosi und Politiker fortan mit der ambivalenten Nora ein bizarres Rennen ums Überleben der Menschheit liefern, hetzen sie dabei durch eine erstaunlich authentische Plattenbau-Hauptstadt, deren Clubs und Bars, Straßen und Ecken nur gefilmt, statt gestaltet wurden. Zumindest äußerlich.

Im Inneren dieser urbanen Naturkulisse aber erliegt der horrorerfahrene Showrunner Matsutani wie so oft der deutschesten aller Fernsehkrankheiten: klischeehafte Effekthascherei in artifizieller Kulisse voller Knallchargen mit Kinderfilmmimik.

Gespielt von Florence Kasumba und Falk Hentschel kommen die Kommissare der Alien-Verschwörung mit einer unfreiwillig ulkigen Kernigkeit auf die Schliche, als wären sie ebenso von Bully Herbig inszeniert worden wie dubiose Forscherinnen (Susanne Wüst) oder Kriminelle (Aleksandar Jovanovic), deren Namen von Hertel bis Leonhart gewiss nicht zufällig so kantig klingen wie Kruppstahlkanonen. Noch lächerlicher gerät da nur die Darstellung der augenscheinlich krassen Berliner Clubkultur, in der eine Art Dealer-Domina (Kimberly Leemans) literweise Blis an absurd durchgestylte Mannequins verteilt, die daraufhin zu rasantem Stampftechno tanzen, als wäre grad Stangentanztraining.

Was die überaus begabte (und derzeit eigentlich sehr gut gebuchte) Désirée Nosbusch in dieser oberflächlichen Karnevalstruppe zu suchen hat, bleibt da wohl ewig ihr Geheimnis. Ihr Fernsehmann Francis Fulton-Smith hingegen verspricht sich nicht zu Unrecht eine Erweiterung seines beengten Rollenprofils. »Spides«, sagt er im Interview, sei auch eine »Chance, sich hier mal in einer Geschichte auszutoben, die es aus Deutschland zumindest noch nicht gab«. Stimmt. Man muss allerdings dringend hinzufügen: Zum Glück.

Ab heute auf SyFy