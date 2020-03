Streik und Demonstration am 8. März 2019 in Berlin Foto: imago images/Ipon

»Feiern, Streiken, Weiterkämpfen«: Wer könnte sich dem Motto zum 8. März dieses Jahres, dem 99. Geburtstag des Internationalen Frauenkampftags, entziehen? Zum achten Mal ruft ein breites Berliner Bündnis zur großen gemeinsamen Demonstration auf, um gegen weltweites Unrecht gegen Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre und Trans-Personen (FLINT*) zu demonstrieren.

Die Kundgebung startet um 14 Uhr am Leopoldplatz und soll nach kurzem Auftakt die Müllerstraße hinunter Richtung Alexanderplatz in Mitte ziehen. Beteiligt ist auch das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und das Kollektiv Stimmrecht gegen Unrecht. »Sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht, aber in Deutschland und vielen anderen Staaten auch 2020 noch nicht gewährleistet«, sagt Silke Stöckle, Sprecherin des Bündnisses. »Schwangerschaftsabbrüche werden in Deutschland durch den Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch kriminalisiert und das nun schon fast 150 Jahre lang.«

