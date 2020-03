Neue Richterin am Berliner Verfassungsgerichtshof ist die von der Linksfraktion nominierte 42-jährige Ulrike Lembke. Die Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität erhielt bei der geheimen Wahl am Donnerstag im Plenum des Parlaments die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Von 150 abgegebenen Stimmen erhielt die Kandidatin 130 Ja- und neun Nein-Stimmen bei e...