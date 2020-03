In vielen Wohnanlagen wie dieser in Peking sind Besucher derzeit unerwünscht. Foto: AFP/Nicolas Asfouri

Nachdem die Standesämter in der zentralchinesischen Metropole Xi’an vor einer Woche erstmals nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus wieder ihre Pforten öffneten, kam es zu einem bisher nie dagewesenen Ansturm: Die Termine für Scheidungen seien in einigen Behörden bis auf Wochen ausgebucht, berichtete die regierungsnahe Zeitung »Global Times«. »Als Folge der Epidemie hocken viele Paare über einen Monat ununterbrochen zu Hause aufeinander, was viele unterschwellige Konflikte hervorbringt«, wird ein örtlicher Beamter zitiert.

In der Volksrepublik scheint die Epidemie mittlerweile weitgehend unter Kontrolle. Außerhalb der am stärksten betroffenen Provinz Hubei flacht die Wachstumskurve bereits seit einem Monat ab. Dort gibt es laut den offiziellen Statistiken bis auf aus dem Ausland eingeflogene Fälle praktisch keine Neuinfektionen mehr. Der Grund dafür liegt in den drastischen Quarantänemaßnahmen, die von Hausarresten bis hin z...